Buonanotte con il calciomercato

Theo Hernandez (CREDITS: Andrea Rosito)

Tutte le principali trattative di oggi, 10 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Prosegue il calciomercato, tra l’inizio dei raduni delle squadre di Serie A e le vacanze dei tanti calciatori impegnati in campo fino a qualche giorno fa. Giornata ricca di notizie quella di oggi, non solo per il campionato italiano ma anche per l’estero.

Napoli

Nel pomeriggio si è bloccata la trattativa per la cessione di Osimhen al Galatasaray, in quanto i turchi non avevano fornito le garanzie bancarie richieste dagli azzurri. In serata le parti si sono incontrate nuovamente, con l’obiettivo di sbloccare l’affare. Nuovi contatti positivi con l’Udinese per Lucca, si lavora sui bonus: gli azzurri vogliono evitare il sorpasso dell’Atalanta.

Inter

I nerazzurri si sono concentrati oggi sulle uscite: c’è stato un incontro con il Betis per la cessione di Asllani, mentre è stata disponibilità al Sassuolo per l’eventuale trasferimento di Buchanan, valutato 12 milioni di euro. In definizione inoltre il rinnovo fino al 2029 di Akinsanmiro.

Atalanta

È ormai fatta per la cessione di Retegui in Arabia Saudita: l’attaccante farà le visite mediche tra il weekend e il prossimo lunedì, poi firmerà un contratto di 15,5 milioni più bonus per 4 anni (più opzione); ai nerazzurri 65 milioni di euro. L’Atalanta aveva proposto il rinnovo a ingaggio raddoppiato, ma dopo alcune riflessioni l’italo-argentino ha deciso di accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah.

Retegui, attaccante dell’Atalanta (Credits: Federico Piovesan)

Juventus

La Juventus continua a lavorare per Conceiçao: contatti continui con il Porto, che ha rifiutato un’offerta da 22 milioni di euro per l’esterno ma ha fatto scendere la propria richiesta a 25. Intanto, Alberto Costa va verso lo Sporting CP.

Roma

I giallorossi continuano a lavorare sulle entrate tra centrocampo e attacco. In avanti rimane sempre viva la soluzione Ferguson, che arriverebbe in prestito; in mediana, invece, sono scese le quotazioni di Rios e risalite quelle di El Aynaoui. Lato uscite, sono ufficiali le cessioni di Shomurodov all’Istanbul Basaksehir e di Paredes al Boca Juniors.

Fiorentina

Ufficiale l’arrivo di Dzeko a parametro zero: il bosniaco ha firmato un contratto fino al 2026 con rinnovo automatico al 2027 al verificarsi di determinate condizioni.

Milan

Braccio di ferro con il Club Brugge per Jashari. L’ad dei belgi ha chiuso le porte a una imminente cessione del centrocampista, ma i rossoneri sono convinti di poter riuscire a strappare un accordo. Capitolo portieri: Sportiello sta trattando la risoluzione e poi sarà libero di tornare all’Atalanta; per sostituirlo è stato bloccato Terracciano della Fiorentina. Ufficiale la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal.

Ciro Immobile (Imago)

Bologna

Il Bologna è interessato a Kelvin dello Shakhtar, ma la richiesta degli ucraini da 40 milioni più bonus rende la trattativa molto complicata. Intanto, è stato ufficializzato l’arrivo di Immobile.

Como

Chiusi i primi tre grandi colpi del mercato, i lombardi lavorano ora alle uscite. Audero può tornare al Palermo, mentre in difesa possono lasciare Felipe Jack, Curto, Sala e Cassandro. Oltre a loro, tra i candidati a partire ci sono Mazzitelli, Rispoli, Fadera e Cutrone.

Torino

Ufficiale il rinnovo di Gineitis fino al 2029, con opzione per un altro anno. Per quanto riguarda le entrate, i ci sono stati contatti per Cerny come esterno d’attacco e continua a piacere Volpato. Lato uscite, invece, lo Spartak Mosca ha fatto un’offerta ritenuta al momento bassa per Coco.

Cagliari

I sardi hanno ufficializzato l’arrivo di Gennaro Borrelli, e sempre per quanto riguarda l’attacco sono vicini a Sebastiano Esposito: all’Inter sono stati offerti 7 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita. Piace inoltre Folorunsho, e c’è una trattativa avviata con il Como per Braunoder, Mazzitelli e Fadera.

Lecce

I salentini sfidano la Cremonese per Cacace dell’Empoli.

Sassuolo

I neroverdi sono alla ricerca di un esterno. Tra gli obiettivi c’è Fadera del Como, oltre che Sebulonsen del Brondby e Buchanan.

Inter, Buchanan (imago)

Pisa

La squadra di Gilardino cerca rinforzi in difesa, e ha presentato un’offerta per Jamil Siebert del Fortuna Dusseldorf.

Cremonese

Sono andati in scena degli incontri con Empoli e Lecce per Grassi e Maleh: si può chiudere per entrambi.

Serie B

Venezia : ufficiali gli arrivi di Bartol Franjic e Seid Korac ;

: ufficiali gli arrivi di Bartol e Seid ; Catanzaro : ufficiale l’arrivo di Bashi dalla Pro Patria;

: ufficiale l’arrivo di dalla Pro Patria; Juve Stabia : oltre a Reale e Mannini, i campani hanno chiuso anche per Petrovic ;

: oltre a Reale e Mannini, i campani hanno chiuso anche per ; Bari : fatta per l’arrivo di Sheriff Kassama in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Trento;

: fatta per l’arrivo di Sheriff in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Trento; Carrarese : verso la chiusura la trattativa per Filippo Distefano della Fiorentina;

: verso la chiusura la trattativa per Filippo della Fiorentina; Reggiana : domani sarà la giornata dell’ufficialità di Bozzolan , che arriverà a titolo definitivo dal Milan. I rossoneri avranno anche una percentuale sulla rivendita e la clausola di recompra.

: domani sarà la giornata dell’ufficialità di , che arriverà a titolo definitivo dal Milan. I rossoneri avranno anche una percentuale sulla rivendita e la clausola di recompra. Frosinone : i giallazzurri continuano il pressing per Raimondo del Bologna. Ufficiale intanto l’arrivo di Sherri dal Cagliari;

: i giallazzurri continuano il pressing per del Bologna. Ufficiale intanto l’arrivo di dal Cagliari; Sampdoria: sarà Massimo Donati il nuovo allenatore dei blucerchiati.

Estero

Tottenham : ufficiale l’arrivo di Kudus dal West Ham;

: ufficiale l’arrivo di dal West Ham; Ajax: gli olandesi hanno salutato Jordan Henderson, che ha concordato la risoluzione immediata del contratto.