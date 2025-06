Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 10 giugno 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Ultimo giorno ufficiale di trattative per quanto riguarda la prima mini-finestra di calciomercato estivo, dedicata in particolare alle squadre impegnate al Mondiale per Club. Tutte le news di oggi.

Napoli

Luca Marianucci sarà il primo acquisto ufficiale del Napoli campione d’Italia. L’ormai ex difensore dell’Empoli si è sottoposto alle visite mediche in mattinata. Fatta anche per De Bruyne, che sarà giovedì in Italia per sostenere le visite mediche. Vicino poi Yunus Musah del Milan: contatti continui per chiudere l’operazione da 25 milioni di euro; lo statunitense sostituirebbe Billing, che non verrà riscattato. Inoltre, sono vivi i contatti per Antonio Nusa del Lipsia. Infine, per la difesa resta forte l’interesse per Scalvini; oltre a lui piacciono anche Beukema – come già raccontato negli scorsi giorni – e Chalobah del Chelsea.

Inter

I nerazzurri hanno scelto Aleksandar Kolarov come vice di Cristian Chivu. Nella serata di oggi è anche andato in scena a Milano un incontro tra la dirigenza e l’AD del Parma, Cherubini, per parlare di Bonny e non solo.

Juventus

Due annunci importanti da parte di Damien Comolli nella conferenza stampa di presentazione: Igor Tudor sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione (e si lavora per rinnovare il suo contratto fino al 2027), e inoltre Kolo Muani giocherà il Mondiale per Club con la Juventus.

Juventus, Kolo Muani (Imago)

Roma

Passi in avanti per quel che riguarda il rinnovo di Mile Svilar: i giallorossi hanno messo sul tavolo 3 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta di 3+1 di bonus del portiere.

Milan

Si è momentaneamente bloccato l’affare con il Chelsea riguardante la possibile cessione di Mike Maignan: da capire se gli inglesi torneranno a insistere nei prossimi giorni. Il francese, in caso di mancato accordo, potrebbe anche rimanere e andare a scadenza. Ufficiale intanto la cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors. Vicina la cessione di Musah al Napoli per 25 milioni di euro. Intanto, si continua a parlare con l’Atletico Madrid per Theo Hernandez. Per quanto riguarda le entrate, tre i nomi seguiti: per il centrocampo Allegri vuole Rabiot ed è interessato a Ayyoub Bouaddi del Lille, mentre in caso di uscita in difesa si pensa a Sule.

Como

Blitz vincente in Croazia dei lombardi per Baturina, per il quale è stato trovato l’accordo a 25 milioni totale (17 di base fissa più 8 aggiuntivi) Intanto, Yeremay ha deciso di rimanere al Deportivo La Coruna.

Lecce

Il Lecce ha ufficializzato la separazione con Marco Giampaolo dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata di campionato. Le prime idee per sostituirlo portano i nomi di Paolo Vanoli, Eusebio Di Francesco (che intanto ha lasciato il Venezia) e Alberto Gilardino.

Lecce, Marco Giampaolo (IMAGO)

Cremonese

I grigiorossi potrebbero ripartire da Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo, mentre c’è stato un approccio per De Rossi come possibile nuovo allenatore.

Serie B

Venezia : i veneti si sono separati da Di Francesco;

: i veneti si sono separati da Di Francesco; Juve Stabia : ufficiale la risoluzione consensuale del contratto dell’allenatore Pagliuca , che va verso l’Empoli;

: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto dell’allenatore , che va verso l’Empoli; Palermo : Pippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore dei rosanero. Domani la chiusura con il Pisa, poi la firma;

: Pippo sarà il nuovo allenatore dei rosanero. Domani la chiusura con il Pisa, poi la firma; Cesena : in dirittura d’arrivo Filippo Fusco come nuovo direttore sportivo. In panchina l’obiettivo è continuare con Mignani ;

: in dirittura d’arrivo Filippo come nuovo direttore sportivo. In panchina l’obiettivo è continuare con ; Reggiana: ufficiale l’arrivo di Domenico Fracchiolla come nuovo direttore sportivo.

Estero

Borussia Dortmund : ufficiale l’acquisto di Jobe Bellingham dal Sunderland;

: ufficiale l’acquisto di Jobe dal Sunderland; Botafogo: ufficiale l’arrivo a parametro zero di Joaquin Correa.