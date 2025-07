Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di oggi, 1 luglio 2025, dei principali club italiani e delle squadre europee

Giornata ricca di notizie quella di oggi, che ha visto iniziare ufficialmente il calciomercato e di conseguenza anche ufficialmente la stagione 2025/2026.

Serie A

ROMA

Ufficiale la cessione di Abraham al Besiktas.

Roma in chiusura per Arena: è il primo classe 2009 ad aver segnato tra i professionisti.

Primi contatti per Wesley del Flamengo. Piace O’Riley del Brighton per il centrocampo.

INTER

L’Atlético Madrid insiste per Frattesi.

JUVENTUS

David sempre più vicino. Il canadese ex Lille non esclude Osimhen.

TORINO

Torino, fatta per Anjorin: operazione da 4.5 milioni, venerdì le visite mediche.

Torino, fiducia per Ismajli: i granata contano di definire l’affare nella giornata di mercoledì.

Cyril Ngonge si avvicina: le cifre della trattativa con il Napoli si aggirano intorno ai 7/8 milioni di euro.

Yehvann Diouf verso il Nizza. Se Milinković-Savić partirà, il Torino dovrà trovare un altro sostituto.

NAPOLI

Lang rinuncia a una parte dello stipendio per vestire azzurro e dunque facilitare l’accordo finale in queste ore. Per Beukema il Bologna è sceso a 30 milioni. Mentre il Napoli è arrivato a 28: le parti sono sempre più vicine.

UDINESE

Ufficiale il rinnovo di Kosta Runjaic fino al 2027.

PARMA

Liberali verso il Parma.

BOLOGNA

Bologna-Bernardeschi, si cerca l’accordo economico. Per lui pronta la numero 10.

MILAN

Roma-Milan, idea per uno scambio tra Sportiello e Gollini.

ATALANTA

Ufficiale il rinnovo di Pasalic. Ufficiale la cessione di Ruggeri all’Atlético Madrid.

Si segue El Hadji Malick Diouf dello Slavia Praga: valutazione da 20 milioni.

HELLAS VERONA

Hellas Verona, si lavora per l’arrivo del difensore Javi Sanchez del Real Valladolid.

SERIE B

Monza , ufficiale la cessione del club: la proprietà passa a Beckett Layne Ventures . Paolo Bianco rimarrà l’allenatore.

, ufficiale la cessione del club: la proprietà passa a . rimarrà l’allenatore. Reggiana , ufficiale l’arrivo di Francesco Pio Vallarelli.

, ufficiale l’arrivo di Francesco Pio Vallarelli. La Reggiana saluta Luca Cigarini : “Grazie per avere incantato Reggio Emilia con le tue magie in campo“.

saluta : “Grazie per avere incantato Reggio Emilia con le tue magie in campo“. Favilli: si lavora all’accordo con l’ Avellino , che ha ormai vinto la concorrenza del Bari . Per l’attaccante, attualmente svincolato, è pronto un biennale.

, che ha ormai vinto la concorrenza del . Per l’attaccante, attualmente svincolato, è pronto un biennale. Avellino allo scambio dei documenti per Daffara e Kumi . Il club sta provando a prendere anche Roberto Insigne .

allo scambio dei documenti per e . Il club sta provando a prendere anche . Colpo del Modena dall’Olanda: è infatti in arrivo Bryant Nieling , difensore che ha sfiorato la promozione in Eredivisie con il Cambuur. Il classe 2002 verrà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale.

dall’Olanda: è infatti in arrivo , difensore che ha sfiorato la promozione in Eredivisie con il Cambuur. Il classe 2002 verrà acquistato a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale. Carrarese , interesse per Tommaso Rubino della Fiorentina.

, interesse per della Fiorentina. Juve Stabia , obiettivo Giacomo Corona del Palermo, protagonista con la maglia del Pontedera nella scorsa stagione.

, obiettivo del Palermo, protagonista con la maglia del Pontedera nella scorsa stagione. Catanzaro – Iemmello , previsto per giovedì 3 luglio un incontro per il rinnovo di contratto, almeno per un altro anno (2027), dell’attaccante.

– , previsto per giovedì 3 luglio un incontro per il rinnovo di contratto, almeno per un altro anno (2027), dell’attaccante. Padova , Fortin al Lens a titolo definitivo. Già depositato il contratto, resterà in prestito al club biancoscudato per un anno.

, al a titolo definitivo. Già depositato il contratto, resterà in prestito al club biancoscudato per un anno. Venezia , chiusa la trattativa per Andrea Adorante della Juve Stabia.

, chiusa la trattativa per della Juve Stabia. La Juve Stabia ha offerto 1.5 milioni per Omar Correia della Triestina.

ESTERO

Toronto , ufficiali gli addii di Bernardeschi e Insigne .

, ufficiali gli addii di e . Arsenal , ufficiale l’arrivo di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea.

, ufficiale l’arrivo di dal Chelsea. Monaco , ufficiale l’arrivo di Ansu Fati dal Barcellona.

, ufficiale l’arrivo di dal Barcellona. Lille , ufficiale l’arrivo di Olivier Giroud .

, ufficiale l’arrivo di . L’ Espanyol è su Charles Pickel , mediano della Cremonese.

è su , mediano della Cremonese. Matturro–Levante, attese per lunedì le visite mediche e la firma. Il giocatore arriva in prestito dal Genoa.