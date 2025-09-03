Trasferimenti da record nel calciomercato 2025: l’estate ha segnato una crescita storica

Trasferimenti da record nella sessione appena passata di calciomercato: le cifre

Il calciomercato estivo che si è appena concluso ha raggiunto dei massimi storici mai sfiorati prima d’ora.

La spesa complessiva per il calcio maschile, per un totale di oltre 12mila trasferimenti, ha raggiunto i 9.76 miliardi di dollari. Numeri in netta crescita di oltre il 50% rispetto alla sessione di mercato dell’estate del 2024. In crescita sono però anche le spese per i trasferimenti legati al calcio femminile professionistico: per un totale di oltre 1000 operazioni di mercato portate al termine, i dollari spesi sono stati circa 12.3 milioni, con un aumento di oltre l’80% rispetto all’estate passata.

A rendere noti i dati seguenti è stata proprio la stessa FIFA, che ha fatto un recap non appena conclusa la sessione di mercato estiva.

Trasferimenti da record e nuovi massimi storici: l’estate 2025 ha segnato dei mesi da record.

Calciomercato estivo 2025, nuovi massimi storici

Stando a quanto inserito nel report di fine mercato della FIFA, questo calciomercato estivo ha segnato dei record mai visti prima. Nel calcio professionistico maschile, come detto, le operazioni portate al termine sono state ben 12mila e le spese effettuate hanno quasi praticamente raggiunto i 10 miliardi di euro (9.76). In questo ambito, l’Inghilterra (a cui seguono Brasile e Portogallo) ha mantenuto un saldo primato di leader mondiale negli investimenti di talenti con ben 3 miliardi di dollari investiti negli ultimi mesi. Wirtz, Isak, Ekitike, Frimpong e Woltemade sono solo alcuni dei nomi che la Premier League ha accolto nell’ultima sessione di calciomercato.

In evidente crescita sono anche le cifre per i trasferimenti per quanto riguarda il calcio femminile. In questi mesi di calciomercato sono stati infatti investiti oltre 12 milioni di dollari, di cui 4 solo dagli Stati Uniti che mantengono fermamente il primato mondiale. Seguono poi Germania e Inghilterra.

“Numeri che confermano la crescita esponenziale di questo sport”

Sui numeri da record fatti registrare nell’ultima sessione di mercato si è espresso anche Emilio Garcia Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della FIFA: “Abbiamo osservato un mercato dei trasferimenti in pieno fermento sia nel calcio maschile che in quello femminile. Sebbene si tratti di uno sviluppo rilevante nel calcio maschile a un anno dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, l’aumento delle cifre relative ai trasferimenti nel calcio femminile è altrettanto notevole, in quanto conferma la crescita esponenziale di questo sport a livello di club”.