Auxerre, i numeri incredibili di Hamad Traorè: la rinascita dell’ex Sassuolo e Napoli

Ottimi numeri per Hamed Junior Traoré in Ligue 1: diverse big lo osservano

Vi ricordate Hamed Junior Traoré? Ivoriano, classe 2000, trequartista dal baricentro basso e le gambe veloci. Per lui anche un importante passato in Italia, con Empoli, Sassuolo e Napoli.

Più nello specifico, 43 presenze e un campionato di Serie B vinto nel 2017/2018 con i toscani, oltre 110 partite disputate con la maglia del Sassuolo e anche 11 con il Napoli nel 2023/2024, giocando anche la Champions League.

Acquistato inizialmente dal Bournemouth in Inghilterra a gennaio 2023, con un contratto fino al 2028, Traoré non ha ancora avuto tanto spazio in prima squadra. Per lui, infatti, prima l’esperienza all’ombra del Vesuvio, ora si trova all’Auxerre in Ligue 1, in prestito secco.

In Francia, per lui, i numeri sono ottimi: 10 gol e 2 assist in 26 presenze. Prestazioni che, dunque, hanno attirato su di lui le attenzioni di diversi club in Italia, in Francia e non solo.

La seconda vita di Traoré: numeri incredibili per rilanciarsi

Hamed Junior Traoré vuole rilanciarsi definitivamente e i numeri della sua stagione all’Auxerre, in Ligue 1, ne sono la dimostrazione. Poco spazio con il Bournemouth in Premier Ligue, quindi la decisione di ritrovare se stesso altrove, dall’altra parte della Manica. Il risultato è eccellente.

Tiago Pinto, oggi direttore sportivo proprio delle Cherries in Inghilterra, sta tenendo sottocchio il ragazzo classe 2000. Ancora nessuna proposta o contatto ufficiale, ma sono diversi i club alla porta che osservano incuriositi le sue prestazioni. Tra questi Nizza, West Ham, Atalanta e Bologna interessati al giocatore in vista di un suo possibile addio al Bournemouth in estate.