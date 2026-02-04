TransferRoom rivoluziona il calcio femminile: arriva il Women’s Marketplace

TransferRoom ha annunciato il lancio del suo Women’s Marketplace, una piattaforma dedicata esclusivamente al calcio femminile.

Il calcio femminile non è più solo uno spettacolo in crescita ma ora ha anche un mercato transfer proprio, trasparente e su scala globale.

È con questa promessa che TransferRoom, il noto marketplace digitale dei trasferimenti calcistici, ha annunciato il lancio del suo Women’s Marketplace, una piattaforma dedicata esclusivamente al calcio femminile.

L’obiettivo? Colmare uno dei gap più sentiti nel mondo dello sport: l’accesso equo e immediato al mercato delle giocatrici. “Il mercato dei trasferimenti femminili merita la stessa trasparenza, opportunità e ambizione del calcio maschile” , queste le parole di Jonas Ankersen, Founder e CEO di TransferRoom, che ha sintetizzato l’ambizione del progetto.

La nuova piattaforma riflette una realtà in forte trasformazione: dai pochi milioni spesi nel 2021, il valore economico dei trasferimenti nel calcio femminile è cresciuto di oltre sette volte nei successivi anni, raggiungendo un picco che indica una tendenza inequivocabile verso professionalizzazione e internazionalizzazione del movimento.

I cambiamenti

Secondo il press release, il Women’s Marketplace è stato progettato “specificamente per il gioco femminile” e punta a unire finalmente visibilità, accesso e opportunità in un’unica piattaforma globale. Gli strumenti chiave includono la disponibilità dei giocatori in tempo reale, il pitch diretto di giocatrici verso club di oltre 45 leghe, una messaggistica sicura e diretta tra decision-makers, insight e dati specifici, valutazioni di mercato e informazioni contrattuali affidabili verificati da rappresentanti e agenti.

Tutto ciò, spiegano da TransferRoom, per supportare “club e agenzie di ogni dimensione, contribuendo a un mercato dei trasferimenti più aperto ed efficiente”. Un’altra novità significativa è che la piattaforma non resta solo digitale: il 27 febbraio 2026 a Stamford Bridge (Londra) si terrà il primo TransferRoom Leaders: Women’s Football Forum, un evento dal vivo che riunirà dirigenti, agenti e decision-makers per negoziazioni, networking e panel su ciò che sta plasmando il futuro del gioco.

Futuro

La presenza di figure come Claire Rafferty, ex giocatrice delle Chelsea Women’s e delle Lionesses ora Senior Customer Success Manager di TransferRoom, rafforza l’idea che dietro a questo progetto non ci siano soltanto algoritmi e dati, ma anche storie di chi ha vissuto in prima persona le limitazioni di un mercato non strutturato. Rafferty ha spesso raccontato di contratti annuali e di difficoltà a ottenere offerte estere prima della diffusione di strumenti moderne di matchmaking sportivo — esperienze che ora ispirano una piattaforma fatta su misura per le atlete.

In un’epoca in cui il calcio femminile continua a conquistare audience globali e opportunità commerciali sempre più significative, l’arrivo di un mercato transfer dedicato non è solo un aggiornamento tecnologico: è un segno tangibile di maturazione del gioco. E, come spesso accade, l’innovazione parte da chi ha saputo guardare oltre le divisioni di genere nel mondo dello sport — costruendo strumenti concreti per accelerare la crescita e dare alle giocatrici lo stesso palco che meritano.