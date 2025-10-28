Totti: “Spalletti? La Juve farebbe un grande acquisto, sarebbe la scelta giusta”
Le parole di Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport
Francesco Totti intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus, dopo l’esonero di Tudor: “Penso che la Juve farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su di lui. Un allenatore Forte, presente, vuole fare bene ovunque va“.
L’ex capitano della Roma è tornato anche sul suo rapporto con l’allenatore originario di Certaldo: “Contenti di quello che abbiamo fatto. Non ci siamo ancora chiariti, ma avremo modo di farlo. Sono passati tanti anni“.
Proprio i giallorossi sono una delle sorprese di questo inizio di stagione, con la squadra di Gasperini in vetta alla classifica insieme al Napoli: “Ci sono due/tre squadre più attrezzate, l’obiettivo è di tornare in Champions League. Ma se a 7/8 giornate dalla fine è ancora lì allora cambia”. Autore del gol decisivo per riportare i giallorossi in vetta è stato Paulo Dybala, nel match contro il Sassuolo: “È uno dei più forti che c’è in circolazione, deve fare differenza. La novità è dare continuità a quello che ha fatto domenica“.
Sul confronto tra Gasperini e Capello, Totti ha dichiarato: “Per me sono diversi, ma se lui dice che gli somiglia allora sarà così“. L’intervista dello storico capitano della Roma è finita con una dichiarazione riguardo ai problemi in attacco dei giallorossi, paragonando questo reparto offensivo a quello dello Scudetto: “Sono due tipologie di giocatori diversi, spero possano fare grande la Roma. Quando abbiamo vinto lo Scudetto facevamo 3/4 gol a domenica“.