Le parole dell’ex giocatore della Roma in vista della prossima sfida di Serie A

“Ho giocato tante sfide contro l’Inter. So cosa vogliono dire” parola di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, intervenuto all’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRER, di cui è ambassador, ha parlato anche della prossima gara di Serie A tra i giallorossi e i nerazzurri.

Nel dettaglio. Roma-Inter è fissata per il 18 ottobre alle 20:45. Lautaro Martinez, Dybala e non solo. Ma Totti ha le idee chiare su chi potrebbe essere decisivo. “Sono giocatori in grado di cambiare la partita – spiega Totti – . Uno però gioca sicuro, l’altro ancora non si sa. Ma se devo scegliere un giocatore io ne scelgo un altro. Ci sarà da lottare e allora in questi casi contano i centrocampisti. E nella Roma ce n’è uno come Cristante con cui si va sempre sul sicuro”.

Totti cita il suo ex compagno di squadra e allenatore della Roma, Daniele De Rossi: “Lui aveva ragione quando diceva… ‘ad avercene giocatori come Bryan (Cristante, ndr). È calcisticamente intelligente e sempre sottovalutato, ma in campo la sua presenza si sente. Ti dà sempre qualcosa in più e non tira mai il piede indietro”.

E conclude. “Questa è una di quelle partite dove non serve giacca e cravatta ma l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, ci sarà da lottare parecchio”.