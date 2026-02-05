Claudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti alla Roma: l’annuncio ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Francesco Totti può tornare alla Roma. È questo l’annuncio di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport: “I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma“.

Come riportato da Paolo Assogna, infatti, le parti stanno dialogando per un possibile rientro in società dello storico capitano giallorosso, studiando l’eventuale ruolo da affidare al classe ’76.

Per Totti sarebbe un ritorno da dirigente in giallorosso, avendo già ricoperto il ruolo tra il 2017 e il 2019.

IN AGGIORNAMENTO