Cena tutta romanista tra i due ex calciatori e l’allenatore giallorosso

Per ora solo una cena, poi chissà. Quello tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini è un incontro che fa sognare i tifosi della Roma, che tanto vorrebbero un ritorno dell’ex capitano in società.

Nella serata di ieri, martedì 2 marzo, probabilmente anche questo è stato uno degli argomenti dell’appuntamento in un ristorante nel centro della capitale, con la compagnia dell’altro ex giallorosso Vincent Candela, ex compagno e amico di Totti.

Dopo le voci, è stato lo stesso Candela a confermare che questa cena è stata effettivamente realtà, con un post sul proprio profilo Instagram.

Una foto che non può che alimentare quello che ormai è quasi un conto alla rovescia, quello del ritorno a casa del grande idolo del popolo giallorosso.

Totti-Roma: la situazione

Già un mese fa abbiamo iniziato a parlare di questo possibile ritorno di Totti in società, che era stato confermato da una figura rilevante nel club come quella di Claudio Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma”.

E l’ex numero 10 non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto dell’argomento: “È vero che stiamo parlando e discutendo su alcuni dettagli. Spero che riusciremo a risolvere la situazione“. E chissà che con Gasperini non si sia parlato di progetti per la Roma che verrà.