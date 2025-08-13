Tottenham, Vicario: “Conosciamo le qualità del PSG. Un’emozione giocare nella mia città”

Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della finale della Supercoppa Europea

Il Tottenham sfida il Paris Saint-Germain per trasformare il sogno della vittoria in realtà. Oggi, 13 agosto, gli Spurs scenderanno in campo a Udine nella finale della Supercoppa Europea.

Nel pre partita, il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’estremo difensore ha esordito così: “Non vedevamo l’ora di essere qui, c’è da fare un bel lavoro. Ho invitato familiari e amici, essendo a casa è così ed è bello. È una favola che si trasforma in realtà, è bello avere l’opportunità davanti alla mia gente. Sento una spinta dentro, vogliamo dare il meglio“.

Vicario ha proseguito parlando dei prossimi avversari: “Sappiamo delle qualità del PSG, dovremo fare bene da squadra. In alcuni momenti ci sarà da soffrire, questo sarà determinante, vedremo alla fine“.