La conferenza stampa del portiere italiano alla vigilia della finale di Supercoppa europea

Il Tottenham si prepara ad affrontare il PSG nella finale di Supercoppa europea.

Da una parte i vincitori della Champions, dall’altra quelli dell’Europa League: la sfida è fissata per la serata di mercoledì 13 agosto alle ore 21:00 allo Stadio Friuli di Udine.

Il portiere degli Spurs Guglielmo Vicario ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Tottenham, la conferenza stampa di Vicario

Per Vicario non è una partita come le altre: il fascino di una finale nello stadio e nella città in cui è nato. “Sicuramente è un giorno importante per me, però l’emotività con il passare dei giorni cala e vogliamo solo vincere domani”.

Sul suo ruolo in squadra ha detto: “Sono ormai uno dei giocatori più anziani a livello anagrafico in spogliatoio, sono chiamato ad aiutare i giovani ma vedo un gruppo consapevole dei suoi mezzi, non ho molti consigli da dare se non di dare il meglio. Dobbiamo cominciare già da domani”. Vicario ha anche commento il caso Donnarumma: “Sì ho letto che non ci sarà, è il mio capitano con l’Italia, con lui ho un rapporto splendido, sono cose che riguardano lui e il suo club, gli auguro il meglio”.

Le parole dell’allenatore Thomas Frank

Intervistato a Sky Sport, l’allenatore del Tottenham ha presentato così la gara: “Sarà una partita molto importante, perché è la prima con il Tottenham: per vincere dovremo battere la squadra migliore la mondo. Sarà una partita secca, so che saremo competitivi, faremo tutto il possibile per vincere”.

Vicario sarà il capitano del club? “Domani nominerò alla squadra il prossimo capitano per la finale e per l’intera stagione”.