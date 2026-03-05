Le parole di Igor Tudor, dopo la sconfitta del Tottenham contro il Crystal Palace per 1-3: “Sembra strano, ma dopo questa partita ci credo più di prima. Oggi ho visto qualcosa”.

Il Tottenham fatica ancora a trovare la luce in fondo al tunnel. Con quella di questa sera per 1-3 contro il Crystal Palace, gli Spurs rimediano la quinta sconfitta consecutiva, nonché la terza dall’arrivo sulla panchina di Igor Tudor.

Il club londinese adesso, rischia seriamente la retrocessione in Championship: la classifica attualmente, racconta di un solo punto di vantaggio sul West Ham che occupa la zona rossa.

A nove giornate dal termine della Premier League, il Tottenham ha bisogno di una scossa per cercare di recuperare una situazione, che in campionato, appare alquanto scomoda.

Maddison, Kulusevski, Kudus, Bentancur, e non solo nella lista degli infortunati di lusso. Il tutto in una squadra che nel 2026, deve ancora trovare la prima vittoria, e che la prossima settimana, dovrà affrontare gli ottavi di finale di Champions League, in casa dell’Atletico Madrid.

Tottenham, Tudor: “Dopo oggi ci credo ancora di più”

Igor Tudor, arrivato negli Spurs poco più di venti giorni fa, ha già dovuto fare i conti con tre sconfitte in campionato. Al termine del match contro il Crystal Palace, l’ex allenatore della Juventus ha ammesso di aver intravisto qualcosa nella squadra, e ha provato a suonare la carica, in vista del prossimo impegno Champions.

Le sue parole: “La barca sta andando nella direzione in cui voglio che vada. Chi è sulla barca può rimanere, gli altri possono anche scendere. Sembra strano, ma dopo questa partita ci credo più di prima. Oggi ho visto qualcosa”.