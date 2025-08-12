Tottenham, la probabile formazione per la finale contro il PSG

La probabile formazione del Tottenham di Thomas Frank per la Supercoppa Europea contro il Paris Saint-Germain

Da una parte il Paris Saint-Germain Campione d’Europa dopo aver battuto l’Inter in finale di Champions League, dall’altra un nuovo Tottenham da scoprire.

Dopo aver vinto l’Europa League ma aver deluso profondamente in Premier – con Postecoglou in panchina -, gli Spurs ripartono da Frank.

La prima partita ufficiale della stagione è subito una finale: la Supercoppa Europea, da contendere al PSG di Luis Enrique.

Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 13 agosto alle ore 21:00. Il luogo della partita lo conosciamo bene: il Bluenergy Stadium di Udine. Avviciniamoci alla gara scoprendo le possibili scelte di Thomas Frank.

La probabile formazione del Tottenham

Nel 4-2-3-1 del nuovo Tottenham ci sarà Vicario, mentre davanti a lui troviamo van de Ven e Romero, un’altra vecchia conoscenza della Serie A. Sulle fasce, dovrebbero trovare spazio Spence a sinistra e Pedro Porro a destra. A centrocampo troviamo un nuovo arrivo: João Palhinha, oltre all’ex Juventus Bentancur. Nel ruolo di trequartista centrale, potremmo trovare Sarr, con Johnson alla sua sinistra e Kudus alla sua destra. Chiude la probabile formazione del club londinese Richarlison, nel ruolo di unica punta.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, van de Ven, Romero, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison. Allenatore: Thomas Frank.

Dove vedere PSG-Tottenham

La finale tra Paris Saint-Germain e Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto al Bluenergy Stadium di Udine, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW.