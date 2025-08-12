Questo sito contribuisce all'audience di

Tottenham, la probabile formazione per la finale contro il PSG

Redazione 12 Agosto 2025
Vicario, portiere del Tottenham (imago)

La probabile formazione del Tottenham di Thomas Frank per la Supercoppa Europea contro il Paris Saint-Germain

Da una parte il Paris Saint-Germain Campione d’Europa dopo aver battuto l’Inter in finale di Champions League, dall’altra un nuovo Tottenham da scoprire.

Dopo aver vinto l’Europa League ma aver deluso profondamente in Premier – con Postecoglou in panchina -, gli Spurs ripartono da Frank.

La prima partita ufficiale della stagione è subito una finale: la Supercoppa Europea, da contendere al PSG di Luis Enrique.

Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 13 agosto alle ore 21:00. Il luogo della partita lo conosciamo bene: il Bluenergy Stadium di Udine. Avviciniamoci alla gara scoprendo le possibili scelte di Thomas Frank.

La probabile formazione del Tottenham

Nel 4-2-3-1 del nuovo Tottenham ci sarà Vicario, mentre davanti a lui troviamo van de Ven e Romero, un’altra vecchia conoscenza della Serie A. Sulle fasce, dovrebbero trovare spazio Spence a sinistra e Pedro Porro a destra. A centrocampo troviamo un nuovo arrivo: João Palhinha, oltre all’ex Juventus Bentancur. Nel ruolo di trequartista centrale, potremmo trovare Sarr, con Johnson alla sua sinistra e Kudus alla sua destra. Chiude la probabile formazione del club londinese Richarlison, nel ruolo di unica punta.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, van de Ven, Romero, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison. Allenatore: Thomas Frank.

Thomas Frank (IMAGO)

Dove vedere PSG-Tottenham

La finale tra Paris Saint-Germain e Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto al Bluenergy Stadium di Udine, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW.