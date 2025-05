Tottenham, la probabile formazione contro il Manchester United

La probabile formazione del Tottenham per la finale di Europa League contro il Manchester United

Una notte per rompere la maledizione trofei. Il Tottenham sogna il quarto trionfo europeo della sua storia, al termine di una stagione con più bassi che alti. Portarsi a casa il trofeo nel derby inglese contro il Manchester United consentirebbe agli Spurs di tornare in Champions League dopo due anni.

Più in generale, al San Mamés i londinesi sognano di rompere un tabù che dura addirittura dal 24 febbraio 2008, ultima volta in cui gli Spurs riuscirono a portarsi a casa un trofeo. Un digiuno che dura da oltre 15 anni, con l’ultimo precedente che risale alla League Cup vinta a Wembley contro il Chelsea grazie a un gol di Woodgate.

Per tornare a un trofeo internazionale nella bacheca degli Spurs, invece, dobbiamo tornare indietro addirittura al 1984. L’allora squadra di Roberts riuscì ad avere la meglio dell’Anderlecht quando la finale si giocava ancora tra andata e ritorno, trionfando ai tiri di rigore.

In palio un posto nella storia per la squadra di Postecoglu: questa la probabile formazione che l’allenatore scozzese potrebbe schierare per la finale di Europa League.

La probabile formazione del Tottenham contro lo United

Due italiani in campo al San Mamés nella finale di Europa League. Si tratta chiaramente di Vicario e Udogie, che sognano di essere protagonisti nella finale tutta inglese. Insieme all’ex Udinese, nella linea difensiva spazio a Porro, Romero e Van de Ven. In mezzo al campo importanti le assenze di Kulusevski e Bergvall, out per infortunio, con Postecoglu pronto a puntare su Sarr insieme a Bentancur e Bissouma. Davanti spazio alla qualità di Son, rientrato da poco dopo un problema al piede, con Solanke e Johnson.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Son. All: Postecoglu

Dove vedere la gara in diretta tv o streaming

Tottenham e Manchester United saranno protagoniste nella finale di Europa League, in programma per mercoledì 21 maggio alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Inoltre, il match sarà disponibile in chiaro su TV8. Per chi preferisse lo streaming, invece, la partita sarà visibile su Sky Go e Now.