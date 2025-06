Ufficiale la decisione del club vincitore dell’ultima UEFA Europa League per 1-0 contro il Manchester United.

Il Tottenham ha esonerato Ange Postecoglou. Dopo due anni termina la sua avventura agli Spurs.

Ufficiale la decisione del club londinese che non ha ritenuto evidentemente sufficiente il successo in UEFA Europa League.

Il Tottenham, infatti, ha concluso il proprio campionato di Premier League al diciassettesimo posto, a 13 punti dal terzultimo occupato dal Leicester.

Difficoltà e continuità mai trovate che hanno spinto il club a ripartire il prossimo anno con un profilo diverso.

Il comunicato ufficiale

Questa, la nota ufficiale del club inglese: “Dopo aver esaminato le prestazioni e dopo un’attenta riflessione, il Club annuncia che Ange Postecoglou è stato sollevato dal suo incarico. Siamo estremamente grati ad Ange per il suo impegno e il suo contributo durante i suoi due anni al Club. Sarà sempre ricordato come il terzo allenatore nella nostra storia ad aver consegnato un trofeo europeo, insieme alle figure leggendarie di Bill Nicholson e Keith Burkinshaw.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha concluso all’unanimità che è nel migliore interesse del Club che avvenga un cambiamento. Dopo un inizio positivo nella stagione 2023/24 di Premier League (PL), abbiamo totalizzato 78 punti nelle ultime 66 partite di PL. Questo ha portato al nostro peggior risultato di sempre in PL la scorsa stagione. A volte ci sono state circostanze attenuanti: infortuni e poi la decisione di dare priorità alla nostra campagna europea. Sebbene la vittoria dell’Europa League in questa stagione sia considerata uno dei momenti più importanti del Club, non possiamo basare la nostra decisione sulle emozioni legate a questo trionfo. È fondamentale essere in grado di competere su più fronti e credere che un cambio di approccio ci darà maggiori possibilità per la prossima stagione e oltre. Questa è stata una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere e non è una decisione presa alla leggera, né una decisione che abbiamo portato a termine in fretta. Abbiamo preso quella che crediamo sia la decisione giusta per darci le migliori possibilità di successo in futuro, non la decisione più facile.

Abbiamo una squadra giovane e talentuosa e Ange ci ha offerto un’ottima base su cui costruire. Vorremmo esprimergli la nostra gratitudine. Gli auguriamo il meglio per il futuro: sarà sempre il benvenuto a casa nostra. La notizia della nomina del nuovo allenatore sarà annunciata a tempo debito”.