Tottenham, offerta sui 50 milioni per Nico Paz. Non c’è ancora l’ok del Como e del giocatore

Il Tottenham continua i dialoghi col Como per Nico Paz, ma non c’è ancora l’ok al trasferimento

Il Tottenham continua a provarci per Nico Paz, già da tempo obiettivo di mercato.

Gli Spurs, come raccontato, già a inizio agosto avevano presentato un’offerta da 40 milioni di euro per l’argentino, a fronte di una valutazione di 70 milioni fatta dal Como, che ha rifiutato questa prima offerta.

Il club inglese però non si è arreso e ha alzato la propria offerta fino a 50 milioni circa.

Per ora comunque non c’è l’ok al trasferimento, nè da parte del giocatore nè del club.

La situazione Nico Paz

Nico Paz resta quindi un grande obiettivo del Tottenham, che ha manifestato chiaramente le proprie intenzioni. Tuttavia, nonostante un’offerta migliorata di dieci milioni, gli Spurs non hanno ancora avuto l’ok per il trasferimento.

Il Como, che ha rifiutato la prima offerta, al momento non ha ancora accettato la seconda, mentre nemmeno il giocatore ha ancora aperto. Infatti, la sua idea potrebbe essere quella di restare per un altro anno in Serie A con la squadra di Fabregas, per poi giocarsi le proprie carte nella prossima stagione col Real Madrid, che potrebbe decidere di riportarlo in Spagna.