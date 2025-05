Tottenham-Manchester United, le formazioni ufficiali della finale di Europa League

Le formazioni ufficiali scelte da Postecoglou e Amorim per la sfida tra Tottenham e Manchester United, finale d’Europa League 2025/25.

Dopo le vittorie in semifinale contro Bilbao e Bodo/Glimt, Manchester United e Tottenham si prepara a scendere in campo nella finale di Europa League.

Le due squadre inglesi hanno vissuto una stagione complessa in Premier League, tanto da essere a un passo dalla zona retrocessione.

Il loro percorso in Europa è stato però praticamente perfetto e per questo ora entrambe vorranno vincere a ogni costo così da regalare ai propri tifosi un prestigioso trofeo e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

In vista del match andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte da Postecoglou e Manchester United.

Tottenham-Manchester United, le formazioni ufficiali

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. Allenatore: Ange Postecoglu

Manchester United (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Diallo, Hojlund, Mount. Allenatore: Ruben Amorim

Dove vedere Tottenham-Manchester United in tv e in streaming

L’incontro tra Tottenham e Manchester United andrà in scena questa sera alle 21:00 all’Estadio San Mamés di Bilbao.

La sfida sarà visibile in tv in chiaro su TV8 e su Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno e in streaming su NowTv e Sky Go.