Tottenham-Manchester United, si salvi chi può: l’Europa League per salvare la stagione

L’allenatore del Manchester United Ruben Amorim (Imago)

Dal Chelsea di Sarri all’Arsenal di Emery: Tottenham-Manchester United, obiettivo Europa League.

Ultimo atto prima della gloria: a Bilbao, il meraviglioso San Mamés per una sera si tingerà con i colori di Tottenham e Manchester United in una finale di Europa League dal sapore inglese. Nella loro storia, le due squadre hanno già sollevato al cielo il trofeo: gli Spurs nel 1972 e 1984, mentre lo United nel 2017 con Mourinho in panchina.

Entrambe non possono di certo essere soddisfatte della loro stagione visto che in Premier League occupano rispettivamente 16esimo e 17esimo posto. Conquistare l’Europa League significherebbe salvare la stagione e conquistare un posto nella prossima Champions League, ma dall’altro lato potrebbe anche significare concludere un’annata senza trofei, senza un posto in Europa e a ridosso della zona retrocessione.

Questa sarà la prima volta che Tottenham e Manchester United si affrontano in una competizione UEFA. Una sfida (l’ennesima stagionale) anche tra Ange Postecoglou e Ruben Amorin. L’ex Celtic è diventato il primo allenatore australiano a giocare una finale europea così come Amorim che è alle prese con la sua prima finale europea.

Tuttavia, Tottenham e United si sono già affrontate in finale nel corso degli ultimi anni. Prima nella FA Cup del 1983: non una finale vera e propria, ma i due club si sono affrontati in semifinale con un pareggio nella prima partita e la vittoria dello United nel replay. L’altro confronto, sempre di FA Cup, è datato 1962: 3-1 per gli Spurs a Wembley con i gol di Greaves, Dyson e Blanchflower.

Sarri contro Emery: l’ultima finale inglese tra Chelsea e Arsenal

Se il Tottenham è stata la prima squadra inglese (e in assoluto) a vincere la Coppa UEFA, a Chelsea e Arsenal il merito di aver disputato l’ultima finale tutta britannica. Bisogna tornare alla stagione 2018-19, quando Maurizio Sarri e Unai Emery si giocarono il trofeo a Baku.

Il protagonista di quella finale fu Eden Hazard. Il fantasista belga giocava la sua ultima gara con i Blues visto che in estate sarebbe passato al Real Madrid. Vuole dunque salutare come si deve il suo pubblico e lo fa con una doppietta che varrà il 3-1 finale e la vittoria dell’Europa League come nel 2013. Per Sarri, inoltre, si trattava del primo trofeo vinto da professionista.

Sarri (IMAGO)

Europa League e non solo: tutte le finali europee tra squadre inglesi

Tra Europa League, Champions League e Supercoppa Europea non mancano di certo i confronti tra le inglesi. Nel 2021, il Chelsea di Thomas Tuchel s’impose per 1-0 contro il Manchester City grazie al gol di Havertz e alla sontuosa prestazione in mezzo al campo di Kanté. Qualche anno prima, nel 2019, fu il Liverpool ad avere la meglio contro il Tottenham. Salah e Origi firmarono il trionfo dei ragazzi di Klopp, una squadra straordinaria che giocava probabilmente il miglior calcio d’Europa. Qualche mese dopo, ad agosto, arrivò la vittoria anche in Supercoppa Europea contro il Chelsea ai calci di rigore.

Indimenticabile la finale nel diluvio di Mosca del 2008 vinta dal Manchester United ai rigori contro il Chelsea con lo scivolone di Terry dal dischetto rimasto ancora oggi impresso nella testa dei tifosi dei Blues. Toccherà a Manchester United e Tottenham, dunque, proseguire la tradizione inglese nelle finali europee. C’è una stagione da salvare e non solo.

A cura di Gerardo Guariglia