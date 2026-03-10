Tottenham shock: Kinsky regala 2 gol e viene sostituito al 18’
Il Tottenham di Igor Tudor va sotto di 3 gol dopo 15 minuti con il portiere Kinsky protagonista assoluto in negativo
Primi 15’ da incubo per il Tottenham di Igor Tudor, che va sotto di 3 gol dopo appena 15’ al Metropolitano contro l’Atletico Madrid.
Antonin Kinsky, scelto da Tudor come portiere al posto di Guglielmo Vicario, si rende protagonista di due clamorosi errori, prima sul gol di Marcos Llorente, poi sulla terza rete di Julian Alvarez.
Al 18’ Tudor decide di sostituire proprio il giovane portiere ceco per far entrare l’italiano. Al 20’ i tifosi Spurs hanno iniziato a lasciare il settore ospiti dello stadio di Madrid.
l’Atletico ha trovato poi anche il quarto gol con Robin Le Normand, portandosi in vantaggio di 4 reti al 23’.