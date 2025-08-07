Il numero 10 del Tottenham, James Maddison, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Arrivano pessime notizie per il Tottenham in vista della prossima stagione. Il loro numero 10, James Maddison, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L’inglese si era fatto male nel corso dell’amichevole contro il Newcastle United disputata domenica 3 agosto a Seul.

Il club ha confermato che il giocatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico, che avrà luogo nei prosismi giorni.

“Tutto il Tottenham Hotspur augura a James una pronta e completa guarigione. Lo sosterremo in ogni fase del suo percorso“, ha scritto la società sui propri canali ufficiali.

Tottenham, Maddison ha riportato la rottura del crociato

Di seguito il comunicato del Tottenham: “Possiamo confermare che James Maddison sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio destro. Il centrocampista 28enne si è infortunato durante l’amichevole pre-campionato contro il Newcastle United, disputata domenica a Seul“.

E ha aggiunto: “L’intervento chirurgico avrà luogo nei prossimi giorni e, in seguito, James inizierà la riabilitazione con la nostra équipe medica“.