Il Tottenham di Ange Postecoglou vince l’Europa League battendo il Manchester United per 1-0 grazie alla rete di Brennan Johnson.

Gli Spurs si qualificano quindi alla prossima edizione della Champions League.

Gli uomini di Postecoglou riescono anche a “salvare” una stagione in cui in Premier League sono al 17° posto con 38 punti in 37 giorni.

Nel post partita i giocatori del Tottenham hanno commentato la gara contro il Manchester United ai microfoni di SkySport.

Europa League, le parole dei calciatori del Tottenham

Brennan Johnson, mattatore del match, ha dichiarato: “Sono contento per aver segnato, ma la cosa importante è che abbiamo vinto. Era tanto tempo che non vincevamo un trofeo. Sapevamo che era una grande opportunità per noi. Questa competizione è speciale e vincerla è ancora più speciale“.

Successivamente, uno dei protagonisti del match, Guglielmo Vicario, ha aggiunto: “È una notte magica. Probabilmente tanti quanto ho scelto questo club avranno pensato che sarei andato contro all’ennesimo fallimento ma abbiamo scritto la storia. Abbiamo sofferto tanto, è stata una partita dura ma poi è arrivata la gioia. Stasera dobbiamo solo festeggiare”