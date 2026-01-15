Tottenham, John Heitinga si unisce allo staff tecnico di Thomas Frank

John Heitinga riparte dall’Inghilterra. L’ex allenatore dell’Ajax infatti, entrerà a far parte dello staff di Thomas Frank al Tottenham, pronto a iniziare una nuova esperienza in Premier League dopo l’addio ai lancieri dello scorso novembre.

Nuova esperienza non a caso, perché l’allenatore classe ’83 ha già avuto modo di conoscere il campionato inglese nella sua carriera, sia da allenatore che da giocatore.

Ritiratosi nel 2016 proprio con la maglia dell’Ajax, l’ex difensore ha intrapreso subito la carriera in panchina, iniziando come vice dell’Under 21 sotto Marcel Keizer. Da lì, la classica trafila nel settore giovanile, e piena immersione nella filosofia del club.

Nel 2023 la chiamata più delicata, quella della prima squadra. Heitinga infatti, viene promosso allenatore ad interim dopo l’esonero di Alfred Schreuder, guidando l’Ajax in una delle fasi più complesse della sua storia.

Heitinga, l’esperienza in Premier

Terminato il ciclo in Olanda, Heitinga approda in Premier League come vice di David Moyes al West Ham, e assaggia per la prima volta il campionato inglese dalla panchina. Da giocatore infatti aveva già avuto modo di confrontarsi in Inghilterra con la maglia del Fulham.

L’anno successivo entra nello staff di Arne Slot al Liverpool, vincendo lo scorso campionato di Premier League.

Adesso, dopo il bis ad Amsterdam alla guida della prima squadra dell’Ajax, Heitinga affiancherà Thomas Frank nello staff tecnico degli Spurs. Un nuovo capitolo lontano dalla città dei tulipani, ma ancora una volta in Premier League.

A cura di Mattia De Pascalis