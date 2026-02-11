Thomas Frank (IMAGO)

Il comunicato ufficiale della squadra londinese sull’esonero dell’allenatore danese

Ecco il comunicato ufficiale del Tottenham sull’esonero dell’allenatore degli Spurs Thomas Frank: “Il Club ha preso la decisione di apportare un cambiamento nella posizione di allenatore della prima squadra maschile e Thomas Frank lascerà l’incarico in data odierna“.

Il comunicato prosegue: “Thomas era stato nominato a giugno 2025 e la nostra volontà era quella di garantirgli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio d’Amministrazione a concludere che un cambiamento in questo momento della stagione sia necessario. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto se stesso nel tentativo di far progredire la società. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro”.