Questo sito contribuisce all'audience di

Tottenham, esonerato Thomas Frank: il comunicato ufficiale

Redazione 11 Febbraio 2026
Thomas Frank (IMAGO)
Thomas Frank (IMAGO)

Il comunicato ufficiale della squadra londinese sull’esonero dell’allenatore danese

Ecco il comunicato ufficiale del Tottenham sull’esonero dell’allenatore degli Spurs Thomas Frank: “Il Club ha preso la decisione di apportare un cambiamento nella posizione di allenatore della prima squadra maschile e Thomas Frank lascerà l’incarico in data odierna.

Il comunicato prosegue: “Thomas era stato nominato a giugno 2025 e la nostra volontà era quella di garantirgli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio d’Amministrazione a concludere che un cambiamento in questo momento della stagione sia necessario. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto se stesso nel tentativo di far progredire la società. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro”.