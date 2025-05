Il Tottenham alza un trofeo 17 anni dopo l’ultima volta: gli Spurs vincono l’Europa League

Tottenham (Imago)

Grande festa in casa Tottenham: i londinesi hanno vinto l’Europa League battendo il Manchester United in finale

Un giorno storico per il Tottenham, che torna ad alzare un trofeo a distanza di 17 anni dall’ultima volta.

Era il 2008 quando gli Spurs trionfavano nella Coppa di Lega inglese, il 1987 invece quando vincevano l’ultimo torneo internazionale; in mezzo tanti sfottò, diverse sconfitte pesanti e un solo elemento comune: un’assenza di successi che è sembrata tanto una maledizione.

Adesso però i londinesi possono tornare a esultare, per la vittoria dell’Europa League: alla squadra di Postecoglou è bastato un gol di Johnson poco prima dell’intervallo per battere il Manchester United in un derby inglese tanto ricco di tensione quanto povero di occasioni da gol.

1-0 il risultato finale, nel nord di Londra si torna dunque a esultare: la maledizione è finita, il Tottenham è di nuovo campione dopo 17, lunghissimi, anni d’attesa.