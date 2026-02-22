Gioco fermo per diversi minuti all’inizio del derby del nord di Londra: la ricostruzione di quanto accaduto al Tottenham Hotspur Stadium.

Dopo pochi minuti dall’inizio del North London Derby tra Tottenham e Arsenal il gioco è stato interrotto per quasi cinque minuti. Il motivo? Un problema di comunicazione legato all’assistente dell’arbitro Banks.

Non è stata chiara fin da subito la tipologia del problema, infatti entrambi gli allenatori e alcuni giocatori hanno chiesto informazioni a Banks sul motivo dell’interruzione. Dopo un’attesa di diversi minuti il direttore di gara ha fatto riprendere il gioco, che è stato fermo per quasi cinque minuti. Il recupero del primo tempo, quindi, sarà piuttosto lungo.