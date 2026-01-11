Lazio, si prova a chiudere per Toth: c’è fiducia. In uscita si va avanti per Nuno Tavares al Besiktas

La situazione del calciomercato della Lazio, tra entrate e uscite. A centrocampo si prova a chiudere per Alex Toth del Ferencvaros

Perfezionati gli acquisti di Ratkov e Taylor, la Lazio continua a essere attiva sul mercato. A centrocampo i biancocelesti provano a chiudere per Alex Toth del Ferencvaros. La proposta della Lazio è di circa 10 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta del club ungherese è di 12+bonus.

C’è fiducia per il buon esito della trattativa, come dimostra il fatto che il ds Fabiani non abbia seguito la squadra di Sarri nella trasferta di Verona per provare a chiudere l’affare con il Ferencvaros.

Il mercato della Lazio si muove anche in uscita: passi in avanti nella trattativa con il Besiktas per la cessione di Nuno Tavares. Il classe 2000 ha raccolto 10 presenze in questa stagione.