Lazio, sorpasso del Bournemouth per Toth
Il Bournemouth ha superato la Lazio nella trattativa che porta a Toth del Ferencvaros: i biancocelesti possono tornare su Fabbian
Dopo l’arrivo di Kenneth Taylor, subito titolare contro il Verona, la Lazio è alla ricerca di un altro centrocampista.
L’obiettivo principale è Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros. Su di lui c’è però anche il Bounemouth, che proprio nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso.
Per le Cherries manca comunque ancora l’accordo con il club ungherese, che vorrebbe tenerlo fino a giugno.
La Lazio può così tornare su Giovanni Fabbian del Bologna, ma resta comunque vigile anche su altre situazioni.