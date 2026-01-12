Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, sorpasso del Bournemouth per Toth

Gianluca Di Marzio 12 Gennaio 2026
Il centrocampista dell'Ungheria Alex Toth (IMAGO)
Il Bournemouth ha superato la Lazio nella trattativa che porta a Toth del Ferencvaros: i biancocelesti possono tornare su Fabbian

Dopo l’arrivo di Kenneth Taylor, subito titolare contro il Verona, la Lazio è alla ricerca di un altro centrocampista.

L’obiettivo principale è Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros. Su di lui c’è però anche il Bounemouth, che proprio nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso.

Per le Cherries manca comunque ancora l’accordo con il club ungherese, che vorrebbe tenerlo fino a giugno.

La Lazio può così tornare su Giovanni Fabbian del Bologna, ma resta comunque vigile anche su altre situazioni.