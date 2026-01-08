Lazio, per il centrocampo si continua a seguire Toth del Ferencváros

La Lazio continua a operare sul mercato: dopo le chiusure per Ratkov e Taylor, si continua a seguire Toth del Ferencvaors

La Lazio è sicuramente la squadra più attiva in questa prima settimana di calciomercato sia per le entrate che per le uscite.

Dopo aver salutato Guendouzi e Castellanos, i biancocelesti oggi hanno ufficializzato l’acquisto di Ratkov e attendono l’arrivo di Taylor.

Sempre per il centrocampo si continua a seguire Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencvaros.

Il centrocampista ungherese ha già disputato 14 partite in stagione realizzando un gol e un assist.