Bournemouth, ufficiale l’arrivo di Alex Toth: il comunicato

Rinforzo a centrocampo per il Bournemouth: ufficiale l’arrivo di Alex Toth dal Ferencvaros. Il comunicato

Lo avevamo anticipato negli ultimi giorni e ora è ufficiale: Alex Toth è un nuovo giocatore del Bournemouth, con gli inglesi che sono riusciti a superare la concorrenza della Lazio, che a centrocampo si è invece rinforzata acquistando Taylor dall’Ajax. L’ungherese si trasferisce alle Cherries a titolo definitivo, dopo aver collezionato 52 presenze con il Ferencvaros. Di seguito il comunicato ufficiale.

“L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista di alto livello Alex Tóth con un contratto di cinque anni e mezzo”.

“Il ventenne si unisce ai Cherries proveniente dal club ungherese e attuali campioni del campionato, il Ferencváros. Tóth, che ha vinto il titolo Nemzeti Bajnokság in patria la scorsa stagione, è cresciuto nel vivaio del Ferencváros e ha collezionato 52 presenze, segnando quattro gol, durante la sua esperienza con la prima squadra”.

“Il giovane ha rappresentato l’Ungheria in tutte le fasce d’età, dall’Under 18 in su, con nove presenze nella nazionale maggiore dopo il suo debutto lo scorso anno“.

Tiago Pinto: “Non vedo l’ora di lavorare con lui”

All’interno del comunicato ufficiale del Bournemouth, spazio anche al commento orgoglioso di Tiago Pinto: “Sono davvero felice di portare un talento così giovane come Alex al club e non vedo l’ora di lavorare con lui“.

L’ex dirigente della Roma ha parlato della crescita di Toth: “Proviene da un club abituato a competere ai massimi livelli in Ungheria, ma anche in Europa, quindi siamo entusiasti di ciò che potrà apportare al Bournemouth, continuando a crescere sotto la guida di Andoni“.

Toth: “Quando ho saputo dell’interesse ero emozionato”

Alex Toth non ha nascosto tutta la sua emozione per il trasferimento in Premier League: “È fantastico far parte di questo club e sono entusiasta di raggiungere grandi traguardi. Quando ho saputo che il Bournemouth si era interessato a me, ero emozionato e felice perché questo è un ottimo club in Premier League, il miglior campionato del mondo e il più forte“.

E sui motivi dietro la sua scelta, l’ungherese non ha nascosto come il ruolo della dirigenza sia stato chiave: “L’intero club, l’intera struttura è fantastica. Quando ho parlato con i dirigenti, è stato abbastanza ovvio per me, perché erano ragazzi davvero in gamba. Non vedo l’ora di raggiungere grandi traguardi e ottenere buoni risultati con questa squadra“.