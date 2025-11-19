Italia U15, al via il Torneo di Natale: tanti figli d’arte tra i convocati

Coverciano (Imago)

Dal 21 al 23 novembre andrà in scena il Torneo di Natale della Nazionale Under 15: 88 i giocatori convocati dal tecnico Battisti

La pausa per le nazionali è appena terminata, ma ci si proietta già ai prossimi impegni in programma per le selezioni – in particolar modo quelle giovanili. Dal 21 al 23 novembre, infatti, andrà in scena a Novarello il Torneo di Natale organizzato dalla FIGC e dedicato ai ragazzi classe 2011, che faranno così parte della nazionale Under 15.

Staff d’eccezione per l’occasione, con il tecnico Enrico Battisti che sarà affiancato da quattro tecnici federali tra cui la new entry Antonio Candreva, alla prima esperienza fuori dal campo post ritiro.

88 i ragazzi convocati, che verranno suddivisi in quattro squadre in modo da disputare un quadrangolare che avrà luogo da venerdì a domenica. Tra i presenti sono tante le novità assolute, ma ci sono anche diversi figli d’arte.

Un esempio è Luca Mozzi Moraes, figlio dell’ex portiere Artur Moraes, o anche Edoardo Terlizzi – secondogenito di Christian, vecchio difensore che ha giocato tra le altre per Catania e Palermo. Presente poi Armando Floro Flores, attaccante come il padre Antonio, così come Benito Pivotto e Pedro dos Santos, rispettivamente figli di Matteo Pivotto e Gleison Santos. È tutto pronto dunque per questo minitorneo che permetterà a diversi ragazzi di mettersi in mostra.

I convocati

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Francesco Chiaracane (Palermo), Francesco Ghezzi (Atalanta), Tommaso Munarin (Venezia), Alessandro Posocco (Udinese), Enea Puccioni (Empoli), Samuele Spanò (Inter), Edoardo Terlizzi (Roma);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Andrea Bernasconi (Milan), Luca Bianchi (Cremonese), Giulio Cacucciolo (Torino), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Christian D’Aiello (Genoa), Alessandro Danieli (Torino), Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Mattia Ferrarese (Bari), Alessandro Guidotti (Cesena), Andrea Iacomino (Lazio), Domenico Lanatà (Stoccarda), Filippo Giusto Liaci (Fiorentina), Paolo Lopreiato (Catanzaro), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Mirabella (Roma), Thomas Musollino (Lecce), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Elia Pistone (Fiorentina), Benito Pivotto (Bologna), Marco Rivieri (Empoli), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Pierre Edouard Touadi (Sassuolo);

Centrocampisti: Antonio Amico (Bologna), Nicolas Bottan (Como), Francesco Buondonno (Napoli), Mattia Castiglione (Palermo), Achille Cremonesi (Milan), Deni Duka (Juventus), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Daniele Geraci (Stoccarda), Alessandro Grigioni (Inter), Emiliano Interlandi (Lazio)*, Luca Lazzeri (Fiorentina), Gianmarco Menicagli (Empoli), Abdul Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Damiano Pastoressa (Bari), Samuel Prendi (Atalanta), Stefano Scerbo (Napoli), Diego Succi (Cesena), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Diego Vazzola (Parma), Christian Vigil Hidalgo (Milan);

Attaccanti: Alberto Bellei (Atalanta), Gian Maria Boga (Cesena), Manlio Carone (Atalanta), Lorenzo Cipressa (Lecce), Omar Cristiano (Empoli), Francesco De Caro (Palermo), Luca Dellino (Magonza), Enzo Diofebo (Roma), Massimo Falce (Albinoleffe), Francesco Fattoruso (Napoli), Armando Floro Flores (Fiorentina), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Manuel Marra (Lecce), Riccardo Martellini (Torino), Matteo Potito Mignemi (Fiorentina), Mattia Murru (Cagliari), Luca Muzzi Moraes (Benfica), Francesco Paesanti (Juventus), Nicolas Pellegrino (Lazio), Mattia Pica (Roma), Leonardo Rossini (Milan), Alessandro Vicchi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).