Torna “Bovelix” il torneo di Pallavolo nato in memoria di Vigor Bovolenta

Dopo qualche anno di stop torna “Bovelix” il torneo di Pallavolo amatoriale in memoria di Igor Bovolenta

Dopo sette anni di silenzio torna uno degli eventi sportivi più amati della costa romagnola: la Festa della Pallavolo “FIPAV BOVELIX”, in programma il 12 e 13 luglio 2025 al Bagno Obelix di Marina di Ravenna.

Nata per onorare la memoria di Vigor Bovolenta, indimenticato campione della Nazionale Italiana scomparso prematuramente in campo il 24 marzo 2012, la manifestazione ha rappresentato per anni il simbolo di ciò che la pallavolo è in grado di trasmettere: spirito di squadra, resilienza, amore per la vita e per gli altri. Dal 2012 al 2018 il torneo aveva unito atleti, famiglie e tifosi in un grande abbraccio sportivo sulle spiagge di Ravenna.

Nel 2025, il Comitato Territoriale FIPAV Ravenna ha deciso di riportare in vita questo evento per dare nuova forza a un appuntamento che è rimasto nel cuore di tanti. La manifestazione vedrà la partecipazione di quasi 200 atleti amatoriali in due tornei misti, giovanile e open, che animeranno le due giornate di gare e divertimento, in un’atmosfera di festa e condivisione sotto il sole e sulla sabbia.

Ma il Bovelix non è solo sport. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione “I ragazzi di Via Angiolina”, nata per aiutare le persone colpite dall’alluvione del 2023 in Romagna.

La musica della solidarietà

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà anche la musica. La cantautrice Pia Tuccitto, insieme a Rosy Velasco, ha scritto e donato un inno alla solidarietà e alla rinascita che diventerà la colonna sonora ufficiale dell’evento.

La canzone, pensata per dare voce a chi ha perso tutto ma non la voglia di rialzarsi, è un potente messaggio di speranza e coraggio, dedicato in particolare a quei ragazzi e volontari che si sono messi in moto per aiutare chi era in ginocchio dopo l’alluvione.

Il Bovelix torna così a essere una vera festa dello sport: appuntamento fissato per il 12 e il 13 luglio presso il bagno Obelix di Marina di Ravenna.