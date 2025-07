Il Torino avanza per Volpato, ma il Sassuolo non ha ancora deciso se lasciarlo andare

Continua la trattativa che vedrebbe Cristian Volpato al Torino: si attende il Sassuolo

Avanza la trattativa che vedrebbe Cristian Volpato vestire la divisa granata del Torino. Il classe 2003, nella passata stagione, ha accumulato 21 presenze, 4 gol e 6 assist tra Serie B e Coppa Italia con il Sassuolo di Fabio Grosso.

Proprio il Sassuolo, però, non ha ancora deciso se lasciar partire il giocatore australiano naturalizzato italiano o se puntarci per la stagione del ritorno in Serie A.

Si attende quindi una decisione della dirigenza neroverde per capire quali possano essere gli sviluppi della trattativa.

Il ragazzo, in ogni gaso, rimane nel mirino di Marco Baroni e della dirigenza granata che vede in lui il profilo adatto per la trequarti.