L’intervista a Sky Sport del calciatore del Torino Nikola Vlašić

Dal ritiro in alta quota del nuovo Torino di Baroni, Nikola Vlašić ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Il calciatore croato ha parlato al termine dell’amichevole contro la formazione tedesca dell’Ingolstadt, terminata col risultato di 1-1.

Tanti argomenti trattati dal giocatore granata: dalla preparazione estiva di questi giorni fino all’impatto di Baroni sulla sua nuova panchina.

Di seguito, le sue considerazioni.

Torino, l’intervista di Vlašić

Il centrocampista croato ha iniziato l’intervista dall’amichevole con l’Ingolstadt: “Stiamo lavorando tanto e bene. Siamo al decimo giorno e dobbiamo continuare così. Oggi è stata una partita difficile, ci dispiace non aver vinto.” Ha poi continuato sul suo primo ritiro negli ultimi 5 anni: “Avevo detto, appena arrivato a Torino, che facendo il ritiro ed essendo in condizione posso dare tanto. Ho fatto due volte in vita mia la doppia cifra e voglio farla anche con questa maglia.”

Ha poi toccato il discorso del capitano: “Duvan manca a tutti, è lui il nostro capitano. Lo aspettiamo, penso che manca poco al rientro. Siamo felici per lui.” Per poi concludere sul suo nuovo allenatore: “Baroni? Abbiamo studiato un po’ le fase tattiche negli ultimi giorni dopo esserci concentrati sulla parte fisica. Baroni mi chiede di portare palla, giocare tra le linee, nei prossimi giorni continueremo a lavorare.”