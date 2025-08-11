Torino, Vlašić: “È bello rivedere Zapata in campo. È il nostro capitano”

L’intervista a La Gazzetta dello Sport di Nikola Vlašić

L’attaccante del Torino Nikola Vlašić ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il calciatore croato ha parlato del momento della sua squadra, della preparazione che è in corso, e di un ritorno in campo molto speciale: quello del capitano granata Duvan Zapata.

Sulla preparazione in vista della prossima stagione, il croato ha dichiarato: “C’è ancora tanto lavoro. Ma si tratta di una difficoltà fisiologica nel momento in cui ci troviamo. Rispetto a un anno fa sono cambiate tantissime cose, ma saremo pronti per iniziare la Serie A“.

Ha poi aggiunto parlando dell’elemento più prezioso di cui ha bisogno oggi il suo Toro: “Il tempo, è la cosa più evidente. Ce n’è bisogno per capire meglio a fondo le idee di Baroni e per permettere ai nuovi arrivati di entrare nei meccanismi della squadra”.

Di seguito, il resto della sue dichiarazioni.

Torino, l’intervista di Nikola Vlašić

Su come immagina la nuova stagione, il calciatore croato ha dichiarato: “Sono positivo perché vedo che sono arrivati tanti giocatori forti. In più sta tornando Duvan (Zapata, ndr). Ha ancora bisogno di tempo, ma quando sarà al 100% ci darà un aiuto grandissimo. È stato bello rivederlo in campo, è il nostro capitano: lo stiamo aspettando da molto”.

Infine, sull’impatto del nuovo allenatore: “Baroni è sempre positivo e ci riempie di fiducia. Ci dice sempre di giocare all’attacco e di guardare in avanti. A lui piace il calcio offensivo. Simeone? Anche lui è entrato nel gruppo con un atteggiamento positivo. Ha tanta esperienza in Serie A e si vede che lui capisce il calcio. Se ho un sogno per quest’anno? Chiudere la stagione senza infortuni, voglio e devo fare un anno completo“.