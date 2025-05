Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Torino-Venezia, match di apertura della 35ª giornata di Serie A

La 35ª giornata di Serie A si apre con il match tra Torino e Venezia.

Formazioni in campo venerdì 2 maggio alle 20:45 dallo stadio Olimpico Grande Torino, quando le due squadre giocheranno per contendersi i tre punti.

Da un lato il Torino vuole chiudere al meglio il proprio campionato, cercando di restare sopra Como e Udinese. Dall’altro, il Venezia è alla ricerca di una vittoria che la porterebbe fuori dalla zona retrocessione.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in vista della gara.

Le formazioni ufficiali di Torino-Venezia

TORINO (4-2-3-1): Milinković-Savić; Walukiewicz, Coco, Maripán, Biraghi; Ilić, Casadei; Gineitis, Vlašić, Elmas; Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Pedersen, Ché Adams, Tameze, Linetty (dolore alla caviglia per una botta in allenamento), Perciun, Dalla Vecchia, Cacciamani.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Stanković, Zampano, Oristanio, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ellertsson, Carboni, Doumbia, Marić.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il match tra Torino e Venezia, in programma venerdì 2 maggio alle 20:45 che si giocherà all’Olimpico Grande Torino sarà trasmesso in diretta tv su Sky ai canali Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming da Sky Go o su Now.