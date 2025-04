La conferenza stampa di Paolo Vanoli alla vigilia del match di campionato, valido per la 31esima di Serie A, contro il Verona

Per il Torino di Vanoli si avvicina la sfida contro i gialloblù del Verona, gara valida per la 31esima giornata di Serie A.

I granata si trovano attualmente all’undicesimo posto in classifica con 39 punti, a sandwich tra Udinese e Genoa.

Alla vigilia della partita contro gli uomini di Zanetti, Vanoli ha preso parte alla consueta conferenza stampa pre gara, facendo il punto in vista del match con i gialloblù.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Torino, le parole di Vanoli

L’allenatore granata ha dichiarato inizialmente: “Essere arrivati in questa situazione dopo aver passato un momento difficile resta un motivo di orgoglio non solo per me, ma anche per tutti i giocatori. Ogni annata fa esperienza: tutto quello che ho fatto, mi ha regalato qualcosa di importante che non è solo il risultato. Non è merito dell’allenatore ma anche lo staff è molto importante”.

Ha poi continuato e infine concluso: “Pensiamo già alla prossima stagione? Non penso al futuro. Il mio futuro è domani, è una partita importante e il pubblico sta rispondendo in maniera fantastica. Non c’è solo la classifica, ci sono le ambizioni personali e poi non bisogna tradire il pubblico. Le motivazioni ci sono sempre”.