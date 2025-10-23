Torino, Vagnati: “Abbiamo qualità. Zapata sta mettendo l’anima, ma bisogna essere cauti”

Torino, Davide Vagnati (Imago)

Il Torino si prepara alla prossima partita di campionato contro Genoa dopo il successo con il Napoli. I granata nella giornata di ieri, mercoledì 22 ottobre, hanno svolto un allenamento a porte aperte allo stadio ‘Filadelfia‘, e per l’occasione ha parlato Davide Vagnati, direttore tecnico granata, ai microfoni di Sky Sport.

“Per fare il salto di qualità dobbiamo pensare che abbiamo delle qualità, le abbiamo dimostrate. E appunto perché le abbiamo dimostrate dobbiamo metterle subito in campo domenica”, ha esordito il dt.

Dopodiché, il dirigente granata ha parlato di Simeone, dichiarando: “Fa parte di una squadra che ha fatto una grande partita contro il Napoli, di voglia e di gruppo. I risultati si fanno tutti insieme, sicuramente Simeone sta facendo molto bene. Dobbiamo continuare, perché è ancora molto lunga”.

Torino, le parole di Vagnati

Vagnati ha parlato anche di Baroni e delle soluzioni tattiche da lui adottate: “Io penso che la squadra debba avere un’identità per quanto riguarda l’atteggiamento in fase di possesso e di non possesso. I numeri sono importanti, ma non fondamentali. Una volta che hai trovato l’equilibrio giocare con una punta in più o un trequartista o un attaccante esterno dipende anche dall’avversario“. Il calcio moderno vuol dire anche questo: vedere come giocano gli altri, penso che quella poi sia la chiave“.

Il direttore tecnico del Torino si è poi soffermato su Zapata: “È un grande campione, importante all’interno del gruppo e quando entra in campo per quello che trasferisce alla squadra e agli avversari. Stiamo attendendo il giusto percorso per il suo rientro, se vengono affrettati i tempi ci sono sempre delle ripercussioni, bisogna essere cauti. Duvan ci sta mettendo l’anima e il cuore perché ci tiene. Noi siamo qua che tutti i giorni speriamo faccia un passettino in avanti“.