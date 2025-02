Torino, Vagnati: “Siamo molto delusi: la tecnologia deve richiamare l’arbitro. Era rigore”

Le parole del Responsabile dell’Area Tecnica del club granata al termine del pareggio contro il Genoa

“Siamo molto delusi, c’è la tecnologia che può far cambiare idea. Si tratta di un errore di campo: Sabelli butta giù Sanabria”. Queste le parole di Davide Vagnati – Responsabile dell’Area Tecnica del Torino – dopo il pareggio contro il Genoa.

“L’arbitro può sbagliare, però se ha la tecnologia che può aiutarlo non capisco perché non lo chiamano. Questo è rigore”. Vagnati fa riferimento a un episodio che si è verificato negli ultimi secondi della gara nell’area di rigore offensiva. A pochi passi dalla porta, ci sarebbe stata infatti una trattenuta di Sabelli ai danni di Sanabria che non è stata sanzionata dall’arbitro Ermanno Feliciani.

“L’arbitro può sbagliare, ne prendo atto. Ma il fatto che non venga richiamato, non può andar bene”.

La gara è terminata sul risultato di 1-1: al vantaggio del club granata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, risponde Pinamonti nel secondo tempo (grazie anche alla deviazione decisiva di Maripan).