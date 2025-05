Le dichiarazioni di Davide Vagnati su Elmas nel pre partita di Torino-Inter

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra i granata e l’Inter, valida per la 36ª giornata di Serie A.

Un breve resoconto sulla stagione disputata finora dal Toro (prima della partita 10 vittorie e 14 pareggi e 11ª posizione in classifica) e poi anche un breve punto sul mercato.

Nel mirino, nello specifico, la situazione legata a Eljif Elmas, ex Napoli arrivato nella sessione invernale di calciomercato alla corte di Paolo Vanoli.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Davide Vagnati.

Torino, Vagnati: “Elmas? Non dipende solo dal Torino”

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto nel pre partita di Torino-Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Si sono fatte delle riflessioni che condivido. Quest’anno abbiamo avuto un’oggettiva mancanza del nostro capitano (Zapata, ndr). Mi è piaciuta la convinzione, questa è la cosa più importante“.

Come anticipato, poi, anche dichiarazioni sul futuro dell’ex Napoli e Lipsia a Torino. “Possibilità di trattenere Elmas? Non dipende solo dal Torino, ci sono vari soggetti: il primo è il calciatore, che ci sta mettendo tutto. In base alla sua volontà, il Torino farà i dovuti passi per capire come muoversi“.