Torino-Udinese, gol annullato a Kabasele per fallo di mano: la dinamica
La rete di Kabasele, prima annullata per fuorigioco, non è stata convalidata per fallo di mano: Udinese e Torino rimangono sull’1-0
Durante il minuto 18 di Torino-Udinese è stato annullato un gol alla squadra ospite.
La rete, segnata da Kabasele, inizialmente è stata annullata per fuorigioco ma, a seguito di revisione, è cambiata la decisione sull’annullamento del gol.
“A seguito di revisione, il calciatore numero 27 dell’Udinese (Kabasele, ndr) non si trova in posizione di fuorigioco, ma tocca il pallone con la mano con immediatezza. Decisione: calcio di punizione per il Torino”.
La rete è stata dunque annullata per fallo di mano di Kabasele e non per off-side.