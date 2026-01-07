Questo sito contribuisce all'audience di

Torino-Udinese, gol annullato a Kabasele per fallo di mano: la dinamica

Redazione 7 Gennaio 2026
La rete di Kabasele, prima annullata per fuorigioco, non è stata convalidata per fallo di mano: Udinese e Torino rimangono sull’1-0

Durante il minuto 18 di Torino-Udinese è stato annullato un gol alla squadra ospite.

La rete, segnata da Kabasele, inizialmente è stata annullata per fuorigioco ma, a seguito di revisione, è cambiata la decisione sull’annullamento del gol.

A seguito di revisione, il calciatore numero 27 dell’Udinese (Kabasele, ndr) non si trova in posizione di fuorigioco, ma tocca il pallone con la mano con immediatezza. Decisione: calcio di punizione per il Torino”.

La rete è stata dunque annullata per fallo di mano di Kabasele e non per off-side.