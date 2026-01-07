Torino-Udinese, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Baroni e Runjaic per la sfida di Serie A tra Torino e Udinese.
La 19esima giornata di Serie A continua con tre appuntamenti in contemporanea alle 20.45 di oggi, mercoledì 7 gennaio. Tra questi c’è anche la sfida tra Torino e Udinese.
I padroni di casa vogliono portare a casa i tre punti dopo la vittoria contro il Verona di Zanetti.
Gli ospiti sono chiamati a vincere dopo la sconfitta in trasferta nella scorsa giornata contro il Como di Fabregas.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Torino-Udinese.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone. All. Baroni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Dove vedere Torino-Udinese in tv e streaming
La sfida tra Torino e Udinese si giocherà mercoledì 7 gennaio allo stadio Olimpico di Torino alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali DAZN.
Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile anche sull’app di DAZN, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.