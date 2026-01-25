Torino, sprint a sorpresa per Tchoca del Corinthians
Il Torino accelera per Tchoca, difensore brasiliano classe 2003 di proprietà del Corinthians.
Le parti sarebbero ormai molto vicine all’intesa, ma manca ancora il via libera definitivo del club brasiliano. Il Torino attende l’ok finale del Corinthians per poter organizzare il viaggio del giocatore e sottoporlo alle visite mediche, passaggio chiave nel caso in cui l’ultima offerta presentata venga accettata.
Qualora l’operazione non dovesse andare a buon fine, il Torino mantiene bloccata l’opzione Jappert.