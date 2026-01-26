Torino, ecco Tchoca: il Corinthians comunica la cessione

Il Corinthians ha ufficializzato la cessione di Tchoca al Torino

Tchoca sarà un nuovo giocatore del Torino. Il Corinthians ha comunicato la cessione in prestito con obbligo di riscatto al club di Baroni. Come vi abbiamo raccontato, il Toro era al lavoro per definire gli ultimi dettagli per l’arrivo del giocatore, che vestirà la maglia granata dopo aver svolto le visite mediche.

Classe 2003, il brasiliano si è affermato con il suo club partendo dall’Under 20. Tchoca, infatti, ha totalizzato 34 presenze con la formazione giovanile del Corinthians e altre 32 con la prima squadra.

Tchoca prosegue la tradizione dei difensori brasiliani del Torino portati in granata dal direttore sportivo Petrachi. Il ds, infatti, è stato protagonista degli arrivi di Bremer e Bruno Peres.

Il Toro vuole ripartire dopo il pesante ko di Como. Nell’ultima giornata, infatti, i granata hanno perso 6-0. Nel prossimo match di Serie A, in programma l’1 febbraio alle 12:30, Vlasic e compagni sfideranno il Lecce.