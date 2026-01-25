Torino, accordo verbale per Tchoca

Intesa verbale tra il Torino e il Corinthians per il difensore brasiliano classe 2003: nelle prossime ore la definizione degli ultimi dettagli.

Il Torino ha raggiunto un accordo verbale per Tchoca, difensore classe 2003 del Corinthians. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato di uno sprint a sorpresa del club granata per il brasiliano e ora è stata raggiunta un’intesa verbale.

L’operazione è sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Le cifre si aggirano intorno ai 5,5/6 milioni di euro. Il club brasiliano, proprietario del suo cartellino, ha dato il suo ok. Il sostituto, infatti, è già arrivato e si tratta di Gabriel Paulista.

Nella giornata di domani, lunedì 26 gennaio, la definizione degli ultimi dettagli e poi la partenza per l’Italia in serata. L’iter, dopo le visite e la firma con il Torino, proseguirà con il ritorno in Brasile per ottenere il visto.

Tchoca ricorda come caratteristiche il profilo di Castan e richiama una tradizione del ds Petrachi, ovvero quella di pescare talenti dal campionato brasiliano, come Bremer e Peres.