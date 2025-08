Torino, proseguono i contatti con il Napoli per Simeone. C’è già l’accordo di massima sull’ingaggio

Vanno avanti i contatti tra Torino e Napoli per trovare l’intesa per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha già un accordo di massima con i granata

Proseguono i contatti tra il Torino e il Napoli per Giovanni Simeone per trovare un’intesa sugli 8 milioni di euro. I granata hanno già raggiunto un accordo di massima con l’attaccante argentino.

Nell’ultima stagione, l’ex Verona e Fiorentina ha realizzato 2 gol e servito 2 assist complessivi in 33 presenze. Più in generale, con la maglia del Napoli ha segnato 14 reti in 103 partite.