Alessandro Romano e Federico Terlizzi con la maglia della Roma (Credits: Martina Cutrona)

Il Torino è in trattativa con la Roma per Alessandro Romano e Federico Terlizzi

Il Torino bussa alla porta della Roma per due giovani talenti giallorossi.

I granata si sono interessati sia ad Alessandro Romano che a Federico Terlizzi, e vogliono provare a chiudere nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il primo, centrocampista svizzero che quest’anno ha messo a segno 6 gol e 3 assist nel campionato Primavera e per cui in passato ci aveva provato anche il Bologna, le parti sono in contatto in queste ore per trovare l’intesa.

Vagnati ha poi chiesto anche Terlizzi, difensore di talento dell’Under18 capitolina e figlio di Christian – ex difensore del Catania: entrambi potrebbero essere inseriti nella prima squadra granata in caso di chiusura della doppia operazione.

Alesaandro Romano con la maglia della Roma (Imago)

Roma, le ultime sul Fair Play Finanziario

Qualora queste due operazioni dovessero essere completate entro lunedì 30 giugno permetterebbero alla Roma di completare le plusvalenze richieste dal Fair Play Finanziario.

Non solo loro due sono in uscita: a partire potrebbe essere anche Luigi Cherubini, per cui c’è una trattativa avviata con il Sassuolo.