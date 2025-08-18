Il Torino torna a pensare a Romano della Roma: la situazione
Il Torino torna a provarci per Alessandro Romano, centrocampista della Roma che era vicino a giugno
Torino molto attivo in questa ultima parte di calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare in particolar modo il centrocampo. Oltre alla trattativa per Nicolussi Caviglia, i granata sono in contatto continuo per Alessandro Romano.
Vagnati è infatti tornato a pensare al centrocampista giallorosso dopo esser stato vicinissimo a prenderlo a fine giugno. Ai tempi il giocatore aveva preferito temporeggiare per andare in ritiro con Gasperini, mentre adesso ci potrebbe essere una nuova apertura al trasferimento anche da parte del club.
Massara vorrebbe infatti tenerlo nel pacchetto di centrocampisti a disposizione dell’allenatore, ma potrebbe aprire negli ultimi giorni a un trasferimento a titolo definitivo con recompra – quest’ultima condizione necessaria per la cessione, in quanto i capitolini non vogliono perdere il controllo su di lui.
Diverse le squadre di Serie A vigili sul centrocampista, ma il Torino è al momento in pole e potrebbe muoversi con anticipo in caso di apertura da parte della Roma.