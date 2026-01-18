Le formazioni ufficiali di Torino-Roma, match valido per la 21esima giornata di Serie A in programma all’Olimpico Grande Torino

Torino e Roma tornano ad affrontarsi ad appena cinque giorni di distanza dalla sfida di Coppa Italia.

Nei due precedenti all’Olimpico di Roma in questa stagione, sono sempre stati i granata ad avere la meglio. La prima volta a inizio campionato per 0-1; la seconda appunto in coppa, per 2-3.

I giallorossi in settimana hanno però presentato i primi due rinforzi di calciomercato, Robinio Vaz e Malen, con quest’ultimo già pronto dal primo minuto nel ruolo di centravanti. Non ci sarà invece Soulé non sta bene: al suo posto Pellegrini.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match, in programma alle 18:00 all’Olimpico Grande Torino: vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Torino.

Le formazioni ufficiali di Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Beroni.

A disposizione: in attesa

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: in attesa

Dove vedere Torino-Roma in Tv e streaming

La sfida tra Torino e Roma, in programma alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta sia su DAZN sia su Sky. Il match sarà visibile in diretta streaming sull’app di DAZN, oltre a SkyGo e NOW.