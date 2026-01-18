Questo sito contribuisce all'audience di

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: esordio per Malen, Pellegrini al posto di Soulé

Redazione 18 Gennaio 2026
Donyell Malen

Le formazioni ufficiali di Torino-Roma, match valido per la 21esima giornata di Serie A in programma all’Olimpico Grande Torino

Torino Roma tornano ad affrontarsi ad appena cinque giorni di distanza dalla sfida di Coppa Italia.

Nei due precedenti all’Olimpico di Roma in questa stagione, sono sempre stati i granata ad avere la meglio. La prima volta a inizio campionato per 0-1; la seconda appunto in coppa, per 2-3.

I giallorossi in settimana hanno però presentato i primi due rinforzi di calciomercatoRobinio Vaz Malen, con quest’ultimo già pronto dal primo minuto nel ruolo di centravanti. Non ci sarà invece Soulé non sta bene: al suo posto Pellegrini.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match, in programma alle 18:00 all’Olimpico Grande Torino: vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Torino.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, AdamsAllenatore: Marco Beroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Che Adams (IMAGO)

Dove vedere Torino-Roma in Tv e streaming

La sfida tra Torino e Roma, in programma alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta sia su DAZN sia su Sky. Il match sarà visibile in diretta streaming sull’app di DAZN, oltre a SkyGo e NOW.