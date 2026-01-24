Torino, squadra in ritiro anticipato prima della partita contro il Lecce
Dopo la dura sconfitta contro il Como, il Torino andrà in ritiro per preparare la partita contro il Lecce
Cerca una reazione immediata il Torino dopo la durissima sconfitta per 6-0 sul campo del Como.
I granata trascorreranno tutta la settimana in ritiro, per preparare la partita di domenica prossima contro il Lecce, che al momento è un vero e proprio scontro salvezza.
La zona retrocessione, infatti dista solo 6 punti, motivo per cui servirà ripartire con una vittoria per cancellare l’ultimo brutto ko.
Per la precisione, la squadra di Baroni si radunerà lunedì 26 gennaio. Nel post partita, l’allenatore si è preso le responsabilità per la sconfitta e ha fatto sapere che la società gli ha confermato la fiducia (qui le sue parole).
Torino in ritiro, la conferma di Vlasic
A confermare la decisione presa dalla società è stato capitan Nikola Vlasic nel post partita: “Abbiamo fiducia in Baroni, siamo tutti insieme. Per noi è un momento difficile, dobbiamo guardare avanti. La società ha deciso che da lunedì andremo in ritiro, così staremo tutti insieme“.
Per poi concludere: “Vedremo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa non ha funzionato, cercando di cambiare le nostre prestazioni“.