Dopo la dura sconfitta contro il Como, il Torino andrà in ritiro per preparare la partita contro il Lecce

Cerca una reazione immediata il Torino dopo la durissima sconfitta per 6-0 sul campo del Como.

I granata trascorreranno tutta la settimana in ritiro, per preparare la partita di domenica prossima contro il Lecce, che al momento è un vero e proprio scontro salvezza.

La zona retrocessione, infatti dista solo 6 punti, motivo per cui servirà ripartire con una vittoria per cancellare l’ultimo brutto ko.

Per la precisione, la squadra di Baroni si radunerà lunedì 26 gennaio. Nel post partita, l’allenatore si è preso le responsabilità per la sconfitta e ha fatto sapere che la società gli ha confermato la fiducia (qui le sue parole).

Torino in ritiro, la conferma di Vlasic

A confermare la decisione presa dalla società è stato capitan Nikola Vlasic nel post partita: “Abbiamo fiducia in Baroni, siamo tutti insieme. Per noi è un momento difficile, dobbiamo guardare avanti. La società ha deciso che da lunedì andremo in ritiro, così staremo tutti insieme“.

Per poi concludere: “Vedremo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa non ha funzionato, cercando di cambiare le nostre prestazioni“.